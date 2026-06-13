Парагвайски модел нажежи световното от Лос Анджелис и блесна в социалните мрежи

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Парагвайският и модел Марисол Олмедо отрано даде заявка да се превърне в едно от най-разпознаваемите лица сред феновете на световното първенство, въпреки че отборът ѝ стартира ужасно в петък вечер и загуби 1:4.

Олмедо наблюдаваше разгрома над любимците ѝ от трибуните в Лос Анджелис, облечена в цветовете на знамето на страната си.

Тя сподели видеоклип, на който танцува на стадион SoFi, като добави към кадрите: „Подкрепям те през всичко, любими Парагвай."

Единственият момент, който Олмедо действително би могла да отпразнува, беше добре почетният гол на Маурисио в 73-ата минута, но той само направи резултата 3:1. Парагвай вече изглеждаше победен по това време.

Това е първото Световно първенство за Парагвай от 2010 г. насам и хиляди фенове долетяха до САЩ, за да подкрепят отбора си.

Олмедо споделяше пътуването си до Световното първенство с 225 000 последователи в Instagram, като летеше до Лос Анджелис и се установи в Холивуд преди началото на турнира.

Забележително е, че преди да придобие интернет слава, Олмедо е имала съвсем различна работа - работела е в каменоломна като тийнейджърка.

Миналата година в интервю за La Cuarta тя каза за живота си сега: „Чувствам се много поласкана, че съм известна в международен план."

Когато не следи отбора на Парагвай, тя подкрепя "Гуарани", двукратен клубен шампион на Парагвай.

Без съмнение обаче скоро ще се премести от Холивуд.

Тя вероятно ще се отправи към Северна Калифорния, тъй като Парагвай е изправен пред изпитание срещу Турция в залива на Сан Франциско за втория си мач на 19 юни.

Това е мач, в който любимият отбор на Олмедо трябва да избегне загубата на всяка цена, за да запази възможно най-голямата надежда за преминаване към елиминационните фази на турнира.

Последният мач на Парагвай също е в района на залива на Сан Франциско на малко над 50 мили от самия град срещу Австралия на 25 юни.