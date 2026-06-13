Саръбоюков пак ликува, спечели атрактивно състезание в Инсбрук

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21-годишният ни ас в леката атлетика Божидар Саръбоюков записа нова победа в дългия скок.

Българинът спечели първо място на турнира Golden Roof Challenge 2026 в Инсбрук (Австрия). Божидар участва за първи път в атрактивното състезание, на което пистата за засилка е на улица, която отвежда до площад. Така феновете са непосредствено до състезателите при опитите им.

Саръбоюков застана на върха с 8,18 метра, което е изравнен рекорда в 22-годишната история на надпреварата.

Нашето момче стартира с 3 фаула. При четвъртото си излизане в сектора той записа 8,05, в петия направи 8,18 метра, а в последния си опит постигна 8,12.

„Чувствам се страхотно. Искам да благодаря на страхотната публика на турнира в Инсбрук. Надявам се догодина пак да скачам тук", заяви Божидар.

Втори със 7,70 метра е Лука Херден (Германия), а трети със 7,67 стана Шенолт Лионел Кутзи (Набимия).

Преди да спечели в Инсбрук, Саръбоюков победи на Диамантената лига в Рим. Идната седмица той ще участва на Балканиадата във Волос (20-21 юни).