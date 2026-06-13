България укроти с 3:1 Аржентина и в Лигата на нациите

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Волейболните ни световни вицешампиони победиха в 3/4 завързан двубой Аржентина с 3:1 (23:25, 25:23, 25:15, 25:23) в третата си среща от Лигата на нациите в едноименната столица на Бразилия. Миналата седмица България би 3:1 същия съперник като гост в Росарио в контролна среща.

Първите 2 части тази вечер бяха много равностойни. След като отстъпиха с 23:25, момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини изравниха със същия резултат.

В третия гейм националите се развихриха и отнесоха съперника с 25:15. В четвъртия аржентинците поведоха, но волейболистите ни успяха да наваксат, а след това взеха ключовите точки, за да се поздравят с успеха в битката.

Той е втори в Лигата на нациите след 3:0 над Иран. Имаме и загуба с 1:3 от дебютанта Белгия.

Лидерът на България Алекс Николов бе във вихъра си и срещу Аржентина с 26 точки (1 ас, 1 блок). С по 13 завършиха Мартин Атанасов (2 аса) и Аспарух Аспарухов (2 аса, 2 блока). Илия Петков добави 10 (1 ас, 2 блока).

България започна в състав: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков и либеро Дамян Колев.

Нашите играят последен мач в Бразилия срещу Сърбия утре от 20,30 ч.