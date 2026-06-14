Първа огромна изненада на световното - аутсайдерът Катар взе точка от Швейцария в 94-ата мин

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Първата огромна изненада на 23-ото световно първенство стана факт под жарещото калифорнийско слънце в Санта Клара, където абсолютният аутсайдер Катар изпържи Швейцария с изравнително попадение за 1:1 в 94-ата мин.

Това е първа точка за азиатския тим на финали след трите загуби домакинския мондиал през 2022-а.

Безспорният фаворит в срещата от Европа откри резултата в 17-ата мин чрез Бреел Емболо от дузпа. През първата част швейцарците изтърваха да вкарат поне още 3-4 гола.

В жегата срещата се укроти през втората част, а "кръстоносците" зачакаха края. И в 94-ата мин защитникът Буалем Кухи с глава вкара за 1:1.

Така след първите мачове в група B всички отбори са с по 1 точка и 1:1 голова разлика. При този резултат завършиха единият от домакините на мондиала Канада и Босна и Херцеговина.

Иначе на мача в Санта Клара ударите към вратата бяха 26:7 за швейцарците, а точните - 7:4.