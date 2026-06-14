Бивш ас на "Лудогорец" титуляр за Бразилия на световното срещу Мароко (съставите)

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Бразилия излиза в първия си мач на световното първенство. 5-кратният първенец на планетата среща един от най-коравите тимове - този на Мароко, 4-и от последния мондиал.

Селекционерът на южноамериканците - легендата Карло Анчелоти, избира атаката на тима да бъде водена от бившия ас на "Лудогорец" Игор Тиаго. Бразилецът направи отличен сезон във Висшата лига на Англия с екипа на "Брентфорд".

Ето съставите на двата отбора:

Бразилия: 1. Алисон - 24. Рожер Ибаниес, 4. Маркиньос (К), 3. Габриел Магаляеш, 16. Дъглас Сантош - 5. Каземиро, 8. Бруно Гимараеш, 20. Лукас Пакета - 11. Рафиня, 25. Игор Тиаго, 7. Винисиус

Мароко: 1. Ясин Боно - 2. Ашраф Хакими (К), 18. Шади Риад, 14. Иса Диоп, 3. Нусаир Мазрауи - 6. Аюб Буади, 24. Нийл Ел Айнауи, 23. Билал Ел Канус, 8. Азедин Унахи, 11. Исмаел Сайбари - 10. Браим Диас