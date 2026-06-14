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Треньорът на България: Страдахме за всяка топка срещу Аржентина

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Разпределителят Симеон Николов със сетни сили се опитва да спре топката да докосне пода. Снимка: VNL

Треньорът на България Джанлоренцо Бленджини коментира победата на волейболистите ни с 3:1 над Аржентина в Лигата на нациите.

"Трябваше да страдаме, знаехме го преди мача. Бяхме сигурни, че ще бъде битка срещу отбор, който никога не се предава. Видяхме го. Страдахме за всяка една топка. Бяхме готови за този тип мачове.

Може да играем и по-добре, но най-важното за един отбор е да се адаптира спрямо двубоя. Понякога посрещането е елементът, понякога е атаката. Има различни фактори. Просто трябва да се адаптираме и да компенсираме, когато нещата не се получават.

Този турнир е различен от всеки друг. Изглежда като маратон и всички е доста динамично. Трябва да намерим последователност и постоянство, трудно е", сподели италианецът след успеха в едноименната столица на Бразилия. 

Разпределителят Симеон Николов със сетни сили се опитва да спре топката да докосне пода. Снимка: VNL

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