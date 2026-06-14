Капитанът на България: Говорим си често и знаем, че можем да правим добри неща

Капитанът на волейболния ни тим Алекс Грозданов коментира победата с 3:1 над Аржентина в Лигата нациите:

"Аржентина е много силен отбор. Издържахме срещу тях. Имаме добри нападатели и това беше ключът, който много ни помогна. Ние си говорим често и знаем, че можем да правим добри неща. Индивидуално и като отбор продължаваме да растем."

"Загубихме първия гейм, защото Аржентина игра по-агресивно в нея. След това показахме друга игра и истинското ни лице. Посрещаме четирима и това дава резултат до момента. Дано и занапред всичко върви по този начин.

Винаги е неприятно да губиш. Важното е, че си взехме поука и реагирахме след 1:3 от Белгия. Очаквам равностоен двубой със Сърбия. Те се представят силно. Ще се борим за победа с всички сили", каза пък либерото Дамян Колев.