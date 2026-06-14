Бившият вратар на "Царско село" Джони Пласид на вратата за Хаити при 0:1 от Шотландия

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Бившият вратар на "Царско село" Джони Пласидо изведе националния отбор на Хаити с капитанската лента в мача от група С на световното по футбол срещу Шотландия в "Бостън".

Друг играч в отбора на карибския остров, който се е подвизавал в българското първенство - екстаранът на ЦСКА Дюкенс Назон, остана резерва.

Пласид обаче допусна да бъде надигран още в 29-ата минута и британците поведоха 1:0, като този гол се оказа единствен в мача.

Джон Макгин от Шотландия се разписа, след като неговият удар с левия крак се отклони в играч на съперника и влезе във вратата.

Голът на Маргин, който прави разликата в мача. Снимка: РОЙТЕРС

Стартовите състави:

Хаити: Джони Плесид, Карленс Аркус, Рикардо Аде, Ан Делкроа, Мартен Експериянс, Жан Белегард, Денли Жан Жак, Луисиус Дидсон, Рубен Провиденс, Вилсон Изидор, Францди Пиеро.

Шотландия: Ангъс Ган, Арон Хики, Грант Хенли, Андрю Робертсон, Джек Хендри, Скот Мактоминей, Луис Фергюсън, Джон Макгин, Бен Геннон‑Доук, Лоурънс Шенклънд, Че Адамс.