Бившият вратар на "Царско село" Джони Пласид на вратата за Хаити при 0:1 от Шотландия

Бившият вратар на "Царско село" Джони Пласидо изведе националния отбор на Хаити с капитанската лента в мача от група С на световното по футбол срещу Шотландия в "Бостън".
Друг играч в отбора на карибския остров, който се е подвизавал в българското първенство - екстаранът на ЦСКА Дюкенс Назон, остана резерва.
Пласид обаче допусна да бъде надигран още в 29-ата минута и британците поведоха 1:0, като този гол се оказа единствен в мача.
Джон Макгин от Шотландия се разписа, след като неговият удар с левия крак се отклони в играч на съперника и влезе във вратата.
Стартовите състави:
Хаити: Джони Плесид, Карленс Аркус, Рикардо Аде, Ан Делкроа, Мартен Експериянс, Жан Белегард, Денли Жан Жак, Луисиус Дидсон, Рубен Провиденс, Вилсон Изидор, Францди Пиеро.
Шотландия: Ангъс Ган, Арон Хики, Грант Хенли, Андрю Робертсон, Джек Хендри, Скот Мактоминей, Луис Фергюсън, Джон Макгин, Бен Геннон‑Доук, Лоурънс Шенклънд, Че Адамс.