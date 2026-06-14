Австралия води на почивката 1:0 на Турция в мач от група D на световното във Ванкувър

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Австралия и Турция започват участието си на световното първенство в ранните часове на неделя, 14 юни, с мача помежду от Група „D". Срещата на стадион „БиСи Плейс" във Ванкувър започва в 7 часа сутринта.

След 0:0 преди първата пауза за водопой противно на очакванията "кенгурутата" откриха резултата в 27-ата минута.

Нестори Иранкунда получи подаване от дълбочина, размина Мерих Демирал и Исмаил Юксек и сам срещу вратаря Урджан Чакър стреля силно и точно в левия от себе си ъгъл за 1:0.

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС

Веднага след това Абдулкерим Бардакджъ отправи мощен удар от над 20 метра. Австралийският вратар Патрик Бийч успя да докосне топката и тя се отби в страничната гледа, без да влезе във вратата.

Снимка: РОЙТЕРС

Резултатът в полза на символичните домакини се запази до почивката. Предстоят още 45 минути.

Ето стартовите състави:

Австралия: Патрик Бийч, Алесандро Чиркати, Хари Сутър, Камерън Бърджис, Джейкъб Италиано, Джордан Бос, Ейдън О'Нийл, Пол Окон-Егстлър, Нестори Иранкунда, Конър Меткалф, Мохамед Туре.

Турция: Урджан Чакър, Зеки Челик, Мерих Демирал, Абдулкерим Бардакджъ, Ферди Кадъоолу, Хакан Чалханоолу, Исмаил Юксек, Оркун Кьокчу, Арда Гюлер, Баръш Алпер Йълмаз, Керем Актюроолу.