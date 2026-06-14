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Австралия води на почивката 1:0 на Турция в мач от група D на световното във Ванкувър

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Снимка: РОЙТЕРС

Австралия и Турция започват участието си на световното първенство в ранните часове на неделя, 14 юни, с мача помежду от Група „D". Срещата на стадион „БиСи Плейс" във Ванкувър започва в 7 часа сутринта.

След 0:0 преди първата пауза за водопой противно на очакванията "кенгурутата" откриха резултата в 27-ата минута.

Нестори Иранкунда получи подаване от дълбочина, размина Мерих Демирал и Исмаил Юксек и сам срещу вратаря Урджан Чакър стреля силно и точно в левия от себе си ъгъл за 1:0.

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС

Веднага след това Абдулкерим Бардакджъ отправи мощен удар от над 20 метра. Австралийският вратар Патрик Бийч успя да докосне топката и тя се отби в страничната гледа, без да влезе във вратата.

Снимка: РОЙТЕРС

Резултатът в полза на символичните домакини се запази до почивката. Предстоят още 45 минути.

Ето стартовите състави:

Австралия: Патрик Бийч, Алесандро Чиркати, Хари Сутър, Камерън Бърджис, Джейкъб Италиано, Джордан Бос, Ейдън О'Нийл, Пол Окон-Егстлър, Нестори Иранкунда, Конър Меткалф, Мохамед Туре.

Турция: Урджан Чакър, Зеки Челик, Мерих Демирал, Абдулкерим Бардакджъ, Ферди Кадъоолу, Хакан Чалханоолу, Исмаил Юксек, Оркун Кьокчу, Арда Гюлер, Баръш Алпер Йълмаз, Керем Актюроолу.

Турски фенове във Ванкувър преди мача
Турски фенове във Ванкувър преди мача Снимка: РОЙТЕРС

Турски фенове във Ванкувър преди мача

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