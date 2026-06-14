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Откриват Световното първенство за атлети със синдром на Даун под патронажа на президента

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Илияна Йотова Снимка: Георги Палейков

Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на Световното първенство за атлети със синдром на Даун, което ще се проведе пред Националния дворец на културата в София. Събитието е от 20 ч. днес, съобщиха от прессекретариата на президента.

Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която се провежда под патронажа на държавния глава и продължава до 19 юни. България ще бъде представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса.

Илияна Йотова Снимка: Георги Палейков

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