Откриват Световното първенство за атлети със синдром на Даун под патронажа на президента

Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на Световното първенство за атлети със синдром на Даун, което ще се проведе пред Националния дворец на културата в София. Събитието е от 20 ч. днес, съобщиха от прессекретариата на президента.

Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която се провежда под патронажа на държавния глава и продължава до 19 юни. България ще бъде представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса.