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"Добруджа" остана без спортен директор

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Енгибар Енгибаров

Изпадналият във Втора лига "Добруджа" информира, че срокът на двугодишния договор на спортния директор Енгибар Енгибаров е изтекъл и той няма да бъде подновяван.

"Ръководството на клуба изказва своята искрена благодарност към Енгибар Енгибаров за положения труд, професионализма, отговорността и отдадеността му през последните две години, в които той беше част от клуба.

Със своя опит, последователност и ангажираност към работата си той допринесе за реализирането на важни процеси в спортно-техническото развитие на клуба и за изпълнението на поставените цели в този период", написаха от тима от Добрич.

Енгибар Енгибаров

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