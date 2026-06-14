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До 7 г. затвор за обирджиите на Англия, 2 плюшени лъва и "Лего" сред откраднатото

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Снимка: Ройтерс

Част от екипировката на националния отбор на Англия беше открадната по време на транспортирането ѝ до тренировъчната база в Канзас Сити за Световното първенство през 2026 г.

Професионални футболни обувки, подписани фланелки, вратарски ръкавици, топка, два плюшени лъва и комплект "Лего" липсват.

Местните и федералните власти реагираха бързо. Повечето вещи вече са намерени и възстановени на отбора преди първата тренировка.

Двама мъже (Мустафа Салик и Ерфан Камал) са с повдигнати обвинения от прокуратурата, като ги грози затвор до 7 години.

Англия стартира участието си на мондила в сряда срещу Хърватия, без липси в оборудването.

Снимка: Ройтерс

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