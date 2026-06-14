2 промени в тима на България за втората седмица от Лигата на нациите

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Марчело Абонданца направи две промени в състава на женския национален отбор по волейбол за втория турнир от Лигата на нациите в Тайланд.

От състава отпада Мария Колева, която има проблеми в коляното. На нейно място е повикана Виктория Нинова. Другата промяна е Мерелин Николова, която сменя Моника Кръстева.

Не е сигурно кои ще бъдат двете състезателки на поста либеро в различните мачове. Титулярките са Жана Тодорова и Мила Пашкулева. Традиционно Нинова също е либеро.

България започва в Тайланд срещу Полша на 17 юни от 13 часа. На следващия ден играем с домакините от 16,30 часа. Следващият ни мач е срещу Канада на 19 юни от 16,30 ч. Завършваме срещу Украйна на 21 юни от 9 часа.

Съставът на България

Разпределители:

Маргарита Гунчева

Лора Славчева

Посрещачи:

Виктория Нинова

Цветелина Илиева

Мирослава Паскова

Калина Венева

Александра Миланова

Диагонали:

Мерелин Николова

Микаела Стоянова

Централни блокировачи:

Борислава Съйкова

Дарина Нанева

Кая Николова

Либеро:

Жана Тодорова

Мила Пашкулева