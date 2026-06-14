2 промени в тима на България за втората седмица от Лигата на нациите

Марчело Абонданца направи две промени в състава на женския национален отбор по волейбол за втория турнир от Лигата на нациите в Тайланд.
От състава отпада Мария Колева, която има проблеми в коляното. На нейно място е повикана Виктория Нинова. Другата промяна е Мерелин Николова, която сменя Моника Кръстева.
Не е сигурно кои ще бъдат двете състезателки на поста либеро в различните мачове. Титулярките са Жана Тодорова и Мила Пашкулева. Традиционно Нинова също е либеро.
България започва в Тайланд срещу Полша на 17 юни от 13 часа. На следващия ден играем с домакините от 16,30 часа. Следващият ни мач е срещу Канада на 19 юни от 16,30 ч. Завършваме срещу Украйна на 21 юни от 9 часа.
Съставът на България
Разпределители:
Маргарита Гунчева
Лора Славчева
Посрещачи:
Виктория Нинова
Цветелина Илиева
Мирослава Паскова
Калина Венева
Александра Миланова
Диагонали:
Мерелин Николова
Микаела Стоянова
Централни блокировачи:
Борислава Съйкова
Дарина Нанева
Кая Николова
Либеро:
Жана Тодорова
Мила Пашкулева