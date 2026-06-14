С голям риск Никола Цолов стана втори в Барселона, поведе в класирането във Формула 2

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Никола Цолов рискува доста, но накрая успя да завърши втори в Гран при на Каталуня във Формула 2.

Българският пилот бе единственият, който предприе обратна стратегия, като стартира с твърдите гуми, а всички останали бяха с меки. След смяната на гуми обаче Цолов бе с класи над всички останали и си проби пътя до второто място. Българинът не успя да застигне единствено Рафа Камара, като бразилецът записа първи успех във Формула 2.

Така в двете състезания в Барселона Цолов записа два подиума, което го изкара начело в генералното класиране.

Следващото състезание на пистата "Шпилберг" на 26-28 юни.