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Турция е първият тим, който губи мач на световно след над 30 удара към вратата от 1974 г.

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Снимка: Ройтерс

По данни на статистическата платформа Opta Турция стана първият отбор от 2006 година насам, който отправя 30 или повече удара в мач от световно първенство и остава без отбелязано попадение. Тогава Португалия не успя да вкара на Англия на четвъртфиналите на мондиала в Германия при 0:0.

Същевременно Турция стана първият национален отбор от 1974 година насам, който губи мач на световно първенство при над 30 нанесени удара и нула отбелязани голове. За последен път това се случи с Уругвай в мача срещу Швеция в груповата фаза - 0:3.

Австралия и Турция играят в група D заедно с отборите на САЩ и Парагвай.

Снимка: Ройтерс

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