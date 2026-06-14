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ФИФА ще плати на съдията от Сомалия, който не бе пуснат на световното

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Сомалийският съдия Омар Артан ще получи пълно възнаграждение от ФИФА, въпреки че няма да ръководи нито един мач на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Артан бе отпратен от властите в САЩ от летището в Маями, след като му бе отказан достъп до страната, въпреки че пристигна в нея дипломатически паспорт.

От ФИФА заявиха, че няма как да осигурят достъп на сомалиеца до турнира, въпреки че той е съдия номер 1 на Африка за миналата година, но според ББС световната централа е взела решение да го компенсира с пълно финансово възнаграждение. Точният размер на сумата ще стане ясен след края на световното първенство.

Артан получи огромна подкрепа от различни точки на света, а от Европейската футболна асоциация (УЕФА) му повериха двубоя за Суперкупата на Европа между Пари Сен Жермен и Астън Вила.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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