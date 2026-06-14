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Новият бразилец на "Левски" карал проби в ПСВ

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Рейналдо Снимка: "Левски"

Новото бразилско крило на шампиона "Левски" Рейналдо е карал проби в нидерландския гранд "Айндховен". Това той разкри в клубния подкаст "Гласът на "Левски".

"За мен бе изненадващо, че отидох на проби в ПСВ "Айндховен". Нещата обаче не се получиха заради бюрокрация - договори, трансферни клаузи и други неща", обясни Рейналдо.

"Имах удоволствието да говоря с треньора Хулио Веалскес (испанецът говори португалски), преди да дойда тук и остави много добри впечатления в мен. Каза, че изповядва атакуващ стил и че ще извади най-доброто от мен. Ще направи така, че да бъда сред най-добрите. В разговорите с него той ми вдъхна изключителна увереност", добави бразилецът.

Рейналдо Снимка: "Левски"

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