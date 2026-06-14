Мароко - първият тим с нито един роден в страната

Момче от бежански лагер разплака Турция

Мароко стана първата държава на световните, която пусна титулярна единадесеторка без нито един роден в страната. Срещу Бразилия за 1:1 на терена бяха Ясин Боно (роден в Монреал, Канада), Нозаир Мазрауи (Лейдендорп, Нидерландия), Исак Диоп (Тулуза, Франция), Шади Риад (Палма де Майорка, Испания), Ашраф Хакими (Мадрид, Испания), Неил Ел Айнауи (Нанси, Франция), Аюб Буади (Сенис, Франция), Шемсдин Талби (Самревил, Белгия), Билал Ел Ханус (Моленбек, Белгия), Самир Ел Мурабет (Страсбург, Франция), Исмаел Саибари (Тераса, Испания).

Наставникът на Бразилия Карло Анчелоти направо бе съсипан от критики, че заложи в стартовия си състав на бившия нападател на “Лудогорец” Игор Тиаго, който не показал нищо на терена.

Българска връзка имаше и при първата победа на Шотландия на световно от 36 години насам с 1:0 над Хаити. Страхотен мач направи бившият вратар на “Царско село” Джони Пласид. А любимецът на феновете на ЦСКА Дюкенс Назон остана на пейката.

Сензацията обаче бе победата на Австралия над Турция с 2:0. Съседите владееха топката 78% от времето и отправиха 30 удара към вратата на съперника, от които 8 точни, и паднаха.

Нестори Иракунда от “Уотфорд” вкара първия гол за австралийците и стана герой. Той е роден през 2006 г. в най-големия бежански лагер в Африка - “Няругусу” край Кигома, Танзания. Родителите му Гидеон и Дафроса се спасяват от гражданската война в Бурунди.

Като дете те се пребазират в Пърт, Австралия, където той започва да играе футбол. Става звезда в “Аделейд Сити” и е забелязан от “Байерн”, любимия тим на баща му. В Германия обаче не успява да се утвърди и следва трансфер в “Уотфорд”.

От същия лагер в Австралия се озовава и Мохамед Туре, който пък бе централен нападател в двубоя с Турция, завършил с успех на австралийците.

