Саундтракът на Майкъл Джордън извежда отборите на терена преди всеки мач от световното

След началото на световното първенство по футбол през 2026 г. в Съединените щати, Канада и Мексико, феновете веднага забелязаха една поразителна характеристика на турнира: веднага щом отборите излязат от тунела, познатите мелодии на Sirius започнаха да гърмят от високоговорителите на стадиона. Изглеждаше сякаш Майкъл Джордан, с фланелка на Чикаго Булс, щеше да излезе на терена, а не футболните отбори – песента е неразривно свързана с кариерата на легендарния баскетболист.

„Забелязахте ли емблематичния „Сириус", който свиреше като входна музика на откриващия мач на световното първенство? Слушайте го на всеки мач!", отбеляза The Alan Parsons Project в публикация в социалните мрежи.

За разлика от оригиналните саундтраци, представени за световното първенство през 2026 г. като „Dai Dai" на Шакира и Burna Boy, организаторите не са коментирали решението да използват тази композиция. Изборът ѝ обаче изглежда напълно логичен: обезпокоителните синтезаторни акорди на „Sirius" са идеално подходящи за такъв вълнуващ момент преди мач. Освен това песента отдавна е оставила забележим отпечатък върху американската култура. Популярността ѝ е донесена от самия Майкъл Джордан.

Историята на Сириус в спорта започва много преди това световното първенство. През 1984 г. коментаторът на "Чикаго Булс" Томи Едуардс търсел нова тематична песен, която да представя стартовия състав. Отборът преди това обмислял множество варианти, включително хитове на "Ролинг Стоунс" и Майкъл Джексън, но на "биковете" им липсвало нещо уникално. Легендата разказва, че Едуардс веднъж чул "Сириус" преди филм - акордите му направили толкова силно впечатление, че веднага отишъл да си купи плочата, след като излязъл. Скоро песента от албума Eye in the Sky се пускала на домакинските мачове на "Булс".

Същата година Майкъл Джордан е избран трети в драфта на НБА. С нарастването на славата на стрелящия гард нараства и популярността на "Сириус". Светлините гаснели, арената избухвала в рев, а коментаторът обявявал стартовия състав под звуците на известната мелодия. Името на Джордан било обявявано последно и понякога дори не можело да се чуе от виковете на многохилядната тълпа. Феновете казват, че след подобно изпълнение противниците сякаш вече са изоставали с 10 точки – такъв силен бил ефектът, който песента оказвала върху гостите.

Британският мултиинструменталист Алън Парсънс вече е на 77 години. Той е широко известен с работата си с Pink Floyd, The Beatles и Пол Маккартни, но собствената му група The Alan Parsons Project също е много популярна сред феновете на прогресивния рок от 70-те и 80-те години. Музикантът казва, че албумът Eye in the Sky е вдъхновен от романа на Джордж Оруел „1984", никога не си е представял, че някоя от песните от албума един ден ще се превърне в спортен химн.

Започва е истински бум. След „Чикаго Бул", Sirius е използван от отбори от НФЛ и множество спортни коментатори, а дори френският отбор по тенис я слуша на финала за Купа Дейвис през 2014 г. Известни изпълнители, включително групата Scooter и рапърът Тупак Шакур използват някои акорди от песента акорди в своите произведения. А на митинги на президента на САЩ Доналд Тръмп редовно редовно я пускат. Сега е ред на световното първенство по футбол.