Наказание остави Никола Цолов без подиум в основното състезание в Барселона

Кратка се оказа радостта на Никола Цолов след финала на основното състезание за Гран при на Каталуня във Формула 2.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" завърши втори и излезе начело в генералното класиране. След разглеждане на записите обаче стюардите решиха, че Цолов е изпреварил неправилно Габриеле Мини (Ит), защото за кратко е напуснал ограниченията на трасето край Барселона и с четирите си колела. Така вицешампинът във Формула 3 получи 5 секунди и остава без подиум, тъй като е четвърти в класирането.

Начело в генералното остава Мини с 86 точки, Цолов е втори с 80. Следващият кръг от календара на Формула 2 е в Австрия на 26-28 юни.