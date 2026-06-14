ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Миксиращ пулт на Джордж Майкъл се озова в малко ст...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23040390 www.24chasa.bg

Наказание остави Никола Цолов без подиум в основното състезание в Барселона

1560
Никола Цолов

Кратка се оказа радостта на Никола Цолов след финала на основното състезание за Гран при на Каталуня във Формула 2.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" завърши втори и излезе начело в генералното класиране. След разглеждане на записите обаче стюардите решиха, че Цолов е изпреварил неправилно Габриеле Мини (Ит), защото за кратко е напуснал ограниченията на трасето край Барселона и с четирите си колела. Така вицешампинът във Формула 3 получи 5 секунди и остава без подиум, тъй като е четвърти в класирането. 

Начело в генералното остава Мини с 86 точки, Цолов е втори с 80. Следващият кръг от календара на Формула 2 е в Австрия на 26-28 юни. 

Никола Цолов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)