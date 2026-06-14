Треньорът, който отказа Александър Везенков от НБА, спря сушата на "Никс"

Майк Браун върна титлата в Ню Йорк след 53 г. чакане

Треньорът, който отказа Александър Везенков от НБА - Майк Браун, изкачи баскетболния Олимп. Специалистът изведе “Ню Йорк Никс” до историческа титла в най-силното първенство на планетата, дошла след 53 г. чакане.

Най-скъпият франчайз в баскетбола победи “Сан Антонио” 94:90 като гост в мач №5 и така затвори серията с 4:1.

За “Никс” това е трета титла в НБА след 1970 и 1973 г.

Браун пое франчайза от Ню Йорк преди по-малко от година. Преди това треньорът няколко сезона бе начело на “Сакраменто”. Именно в този тим през 2023 г. Браун привлече най-добрия български баскетболист Александър Везенков. В първите няколко месеца наставникът даваше шанс на нашата звезда. Но в един момент спря да разчита на него. И българският ас получаваше много периферна роля в ротацията на специалиста. Именно заради това Везенков реши да се откаже от мечтата си да играе в НБА и се завърна в “Олимпиакос”.

“В “Сакраменто” Саша нямаше подкрепа от треньора. В отбора нямаше играч, които да се застъпи за Везенков. Всички го искаха, но не и треньорът”, каза агентът на българина Никос Лоцос преди няколко месеца. След напускането на Везенков “Сакраменто” на Браун обаче се превърна в слаб отбор. А заради негативните резултати треньорът го отнесе. И бе уволнен. Но пък сега е носен на ръце в Ню Йорк.

Иначе едва ли преди началото на сезона някой е предричал титла на “Никс”. Отборът завърши 3-и в редовния сезон в Източната конференция. Но всички очакваха, че в плейофите воденият от Браун отбор ще се сгромоляса. Но... “Никс” допусна общо 3 загуби в 19-те си срещи.

Майк Браун след мача СНИМКА: РОЙТЕРС

С най-голям принос за титлата на “Никс” е голямата звезда Джейлън Брънсън. В последния мач той наниза 45 точки. Иначе средно на мач американецът записваше по 26.

“Това е сюрреалистично”, каза Браун.

Цял Ню Йорк пък излезе да празнува така чаканата титла. Милиони се бяха събрали по улиците на мегаполиса, за да гледат двубоя, а след края му всички полудяха от кеф.