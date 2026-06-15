Скъпи билети, динамични цени, смяна на местата - Инфантино тотално монетаризира футбола

Една от основните теми след първия ден на Световното първенство не бяха резултатите от мачовете, възрастовите рекорди на треньорите, съдиите или дори жегата. Огромни празни места по трибуните бяха фиксирани в предаванията и снимките.

Например на мача между Република Корея и Чехия в Гуадалахара (2:1) бяха забелязани хиляди празни места. За турнир, който ФИФА рекламира като най-големия в историята, това е неблагоприятен знак. Търсене на футбол изглежда има, но не всеки фен е готов да плати сумата, която организаторите искат. Освен това има очевидни логистични и визови проблеми, на които спортните власти не могат да повлияят.

ФИФА официално обяви посещаемостта на мача в Гуадалахара от 44 985 зрители, което е почти капацитетът на стадиона. Но телевизионното отразяване и впечатленията на тези на терена имаха различен ефект. „Виждам десетки празни редове във всяка секция", сподели един фен впечатленията си от стадиона в социалните мрежи. „Лудост е, че ФИФА избра да поеме загуба, вместо да намали цените в навечерието на мача. Те се провалиха. Ако има празни места на мач от Световното първенство на място като Гуадалахара, единствената възможна причина е, че организаторите са определили цените толкова високи и те са били непосилни за феновете", добавя той.

Вярно е, че има и други, по-малко тревожни теории. „Ефектът на полупразните трибуни" може да е възникнал, защото празните места са били разположени срещу основните телевизионни камери – във ВИП зоните и централните трибуни. Билетите за тези места обикновено се държат от търговски партньори и елитни фенове.

Тези хора често пропускат мачове от груповата фаза или предпочитат да останат в затворените ресторантски зони на стадионите по време на такива мачове. Въпреки това резултатът е мрачен, тъй като запълването на трибуните е не само въпрос на бизнес, но и на празнична атмосфера, която в момента е застрашена.

Няколко дни преди началото на турнира Yahoo Sports съобщи, че ФИФА има приблизително 180 000 непродадени билета. Това не е катастрофа за Световно първенство, но за турнир, от който се очакваше да бъде комерсиален рекорд, не е най-оптимистичната цифра. В края на краищата ФИФА разчиташе на милиони фенове и огромно икономическо въздействие за страните домакини. Но до началото на турнира стана ясно, че формулата „голям стадион плюс голямо търсене е равно на автоматична разпродаваемост" не работи навсякъде.

Настоящият турнир е първият по рода си турнир с 48 отбора, като са насрочени 104 мача. Разширеният формат увеличи броя, но не всеки двубой автоматично се превръща в събитие, за което неутрален зрител е готов да плати стотици долари. Мачът между Република Корея и Чехия в Гуадалахара демонстрира точно това. От футболна гледна точка той се оказа доста добър след почивката, но не беше от типа събитие, което би накарало масовите туристи да променят плановете си и да харчат много.

Междувременно цените на билетите за Световното първенство през 2026 г. счупиха рекорди. Индивидуалните места се оценяваха на хиляди долари, а едно място на първия ред се продаваше за 32 000 долара. Според изчисления на Business Insider, фен, който иска да придружи отбора си по време на турнира, трябва да похарчи около минимум 30 000 долара, включително билети, настаняване, паркинг и транспорт. Дори президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като научи за цените, каза: „И аз не бих платил." Още преди началото на турнира, фен организации се обявиха срещу политиката на ФИФА за билети.

Football Supporters Europe нарече цените „прекомерни" и говори за „монументално предателство" на традициите на световното първенство. Организаторите рекламираха турнира като възможно най-достъпен и приобщаващ, но на практика значителна част от обикновените фенове се сблъскаха с цени, напомнящи повече за първокласния развлекателен сектор в САЩ, отколкото за футболната култура на националните отбори.

Динамичното ценообразуване е отделен въпрос. Това беше първият път, когато ФИФА го използва на световно първенство в такъв голям мащаб. Цените варираха в зависимост от търсенето, което веднага създаде усещането, че на феновете се предлага „игра на гоненица с алгоритъм". Въпреки че търсенето изглеждаше високо, цените останаха на ниво, което мнозина смятаха за прекомерно. Само няколко дни преди турнира стана ясно, че не всички билети се продават.

„В САЩ препродажбата на билети е разрешена. Ако ги бяхме продали твърде евтино, щяха да бъдат разграбени и предложени на черния пазар на много по-висока цена", обясни президентът на ФИФА Джани Инфантино. „И дори сега, когато някои казват, че цените ни са раздути, билетите все още се озовават на пазара за препродажба на дори повече от двойно по-висока цена от нашата. В Америка не можете да отидете на колежански мач, камо ли на професионален мач от най-високо ниво за по-малко от 300 долара. А това е световното първенство първенство по футбол. Продадохме над шест милиона билета. Търсенето е безпрецедентно - надминава очакванията не с малко, а с 10 или повече пъти", добави той.

„Световното първенство обикновено се провежда на препълнени стадиони, независимо кой играе, но сега ФИФА гледа надолу по течението: много мачове ще се играят на полупразни трибуни. И това бедствие е изцяло творение на организаторите. Това е най-големият позор на ФИФА и тъмна сянка виси над самото световно първенство", не се съгласи австралийският портал Nine.com.au.

В Хюстън и Далас манипулирането на цените дори доведе до наказателни обвинения. Главната прокуратура на Тексас започна разследване срещу ФИФА за подвеждане на купувачи. Феновете закупиха скъпи билети от категория 1 (някои струваха над 10 000 долара), очаквайки първокласна гледка към терена. След покупката обаче организаторите едностранно промениха разположението на местата. В резултат на това хората, които бяха платили за най-добрите места, се озоваха в секции, първоначално предназначени за категория 2. Междувременно билети за наистина добри места очевидно бяха препродадени.

В Съединените щати към сагата с билетите е добавен още един фактор: визите и политическият фон. 78 от 104-те мача на турнира ще се проведат в Съединените щати, а фенове от редица страни се сблъскаха с ограничения за влизане или засилени проверки за сигурност. На хиляди запалянковци от Хаити, Кот д'Ивоар, Сенегал и Мароко им бяха отказани визи след закупуване на билети, тъй като гражданите на тези страни са обект на забрана за пътуване на туристи до Съединените щати. Забраната не се прилага. за играчите, но важи и за обикновените фенове. Квотата за билети на Иран беше напълно отменена поради въоръжения конфликт в Близкия изток.

Проблемът с влизането разтревожи американските собственици на хотели. Обещан им беше туристически бум по време на Световното първенство, но той не се материализира в очаквания мащаб. Резервациите за 70 процента от стаите, резервирани от ФИФА в Бостън, Далас, Лос Анджелис, Филаделфия и Сиатъл, бяха отменени. Като цяло много хотели в градовете, домакини на мачове от Световното първенство в Съединените щати, съобщиха за по-ниски от очакваните резервации.

Празните места на стадиона не са изолирана аномалия на мача Република Корея - Чехия. Това е видимата част от проблем, който се натрупваше от дълго време: скъпи билети, сложна логистика, визови ограничения, безпокойство около пътуването до САЩ, големият брой мачове и неравномерна табела.

В началото на турнира възникна друг проблем: рекламни паузи по време на мачове. „Дейли Мейл" съобщи за реакцията на откриващия мач между Мексико и Южна Африка, когато телевизионните канали излъчиха реклами по време на почивките за хидратация. Феновете и журналистите се оплакаха, че това нарушава ритъма на играта и някои предавания се върнаха след рекламната пауза с няколко минути закъснение. ФИФА обясни тази промяна, като посочи опасения за здравето на играчите и жегата. Организацията заяви, че здравето и благополучието на играчите и всички участници остават приоритет. Феновете обаче все още не са приели „рекламните паузи".

Тази история не е за празни места сами по себе си, но засилва общото усещане: Световното първенство се е превърнало в още по-комерсиален продукт. Феновете плащат много за билети, виждат празни места, срещат рекламни паузи и започват да възприемат турнира не като празник, а като система за монетаризация.