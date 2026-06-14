Драма с Англия на световното - не пуснаха готвача на отбора на влак заради ножове

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Англия претърпя още един удар преди да започне участието си на световното първенство. Готвачът на отбора беше спрян да се качи на влак, защото носи кухненски ножове.

Кулинарят, който е навсякъде с тима, опитвал да се качи на влак от Уест Палм Бийч до Орландо преди приятелския мач на Англия срещу Коста Рика. Но задействал алармите при преминаването на контрола за сигурност на гарата.

Докато щатските закони позволяват носенето на скрито огнестрелно оръжие или джобни ножове, железопътните оператори имат свои собствени правила.

А операторът, който обслужва линията от Маями до Орландо през Уест Палм Бийч, забранява носенето на оръжия от всякакъв вид.

На готвача е казано, че няма да му бъде позволено да носи ножовете на службата и ще трябва да пътува без тях.

Все пак след дълги преговори премеждията били уредени, пишат в Англия. И готвачът си получил ножовете.

Иначе преди дни се появиха информации, че екипите на националния отбор на Англия са били откраднати. Освен това са взети и част от обувките на играчите.