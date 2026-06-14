Ориса ли Турция Австралия да стане световен шампион

Превърна ли се Австралия във фаворит за световната титла още с първия си мач на мондиала, в който изненадващо удари 2:0 Турция. Това се питат статистици и любители на съвпаденията в историята на планетарните шампионати.
Причината?
Това е трето участие на Турция във финали.
Дебютът е през 1954 г. в Швейцария. В стартовия си мач комшиите губят с 1:4 от ФРГ. Шампион става Германия.
На мондиал 2002 турците падат в първата си среща с 1:2 от Бразилия. Шампион става. Ако се повтори тази закономерност, титлата от 23-ото световно трябва да е за Австралия.