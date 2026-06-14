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Ориса ли Турция Австралия да стане световен шампион

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Снимка: Ройтерс

Превърна ли се Австралия във фаворит за световната титла още с първия си мач на мондиала, в който изненадващо удари 2:0 Турция. Това се питат статистици и любители на съвпаденията в историята на планетарните шампионати.

Причината?

Това е трето участие на Турция във финали.

Дебютът е през 1954 г. в Швейцария. В стартовия си мач комшиите губят с 1:4 от ФРГ. Шампион става Германия.

На мондиал 2002 турците падат в първата си среща с 1:2 от Бразилия. Шампион става. Ако се повтори тази закономерност, титлата от 23-ото световно трябва да е за Австралия. 

Снимка: Ройтерс

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