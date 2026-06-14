Луис Хамилтън дочака първа победа с “Ферари”

Луис Хамилтън вече си има победа и с “Ферари”.

Седемкратният световен шампион във Формула 1 стартира от втора позиция в Гран при на Каталуня след сънародника си и бивш съотборник Джордж Ръсел (“Мерцедес”). В Скудерията заложиха на по-агресивна стратегия с три спирания в бокса, която в комбинацията с излизането на виртуален автомобил да сигурност проработи в полза на Хамилтън. За него това е победа №106 във Формула 1 и първа от 28 юли 2024 г., когато в Гран при на Белгия Ръсел бе дисквалифициран. Луис спечели с “Ферари” спринта в Китай миналия сезон, но това не влиза в официалната статистика.

Голям малшанс за Кими Антонели. 19-годишният италианец от “Мерцедес” изпревари Ръсел 5 обиколки преди края, но малко след това получи повреда и бе принуден да спре край трасето, а двигателят му изгасна. Въпреки края на серията си от 5 поредни победи Антонели продължава да води в генералното със 156 точки. Втори е Хамилтън със 115, следван от Ръсел със 106.

Следващият кръг от Формула 1 е за Гран при на Австрия на 26-28 юни.