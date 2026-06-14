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Шефът на мароканския футбол коментира избора на Ямал да играе за Испания

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Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

Президентът на Кралската мароканска футболна федерация Фузи Лекжаа коментира избора на Ламин Ямал да играе за националния отбор на Испания.

Вундеркиндът на "Барселона" е роден в Испания, но има марокански корени по бащина линия.

Мароканската федерация се опита да убеди играча крилото да представлява националния отбор на Мароко и проведе с него няколко срещи, както в Мароко, така и в Испания. В крайна сметка обаче футболистът избра Испания.

В интервю за Aljazeera360 Лекжаа призна, че би искал да види мач между Мароко и Испания на финала на световното първенство.

„Надявам се да се срещнем с него на финала, за да се изясни дали е направил правилния избор", заяви Лекжаа.

Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

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