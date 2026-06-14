Шефът на мароканския футбол коментира избора на Ямал да играе за Испания

Президентът на Кралската мароканска футболна федерация Фузи Лекжаа коментира избора на Ламин Ямал да играе за националния отбор на Испания.
Вундеркиндът на "Барселона" е роден в Испания, но има марокански корени по бащина линия.
Мароканската федерация се опита да убеди играча крилото да представлява националния отбор на Мароко и проведе с него няколко срещи, както в Мароко, така и в Испания. В крайна сметка обаче футболистът избра Испания.
В интервю за Aljazeera360 Лекжаа призна, че би искал да види мач между Мароко и Испания на финала на световното първенство.
„Надявам се да се срещнем с него на финала, за да се изясни дали е направил правилния избор", заяви Лекжаа.