Кюрасао изравни на Германия 1:1 (На живо)

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Кюрасао и Германия играят при резултат 1:1 в първи мач от група E на световното първенство.

Резултатът бе открит в 6-ата мин, когато Феликс Нмеча завърши продължителна атака с майсторския шут извън границата на наказателното поле.

До 15-ата мин немците можеше да водят с три гола, но пропуски ги лишиха от комфортния аванс срещу един от тимовете, които са сочени за най-слабите на това историческо първенство.

Вместо това обаче дебютантът Кюрасао изравни. Ливано Коменесия вкара в 21-ата мин и шокира бундестима. Номер 8 в състава на Дик Адвокаат стреля извън пеналта, ударът обаче рикошира в играч на Германия, което излъга Нойер и топката се озова в мрежата му.

Кюрасао се превърна в най-малката страна, класирала се някога за световни финали. Германия пък е 4-кратен първенец на планетата.

Селекционерът на островната държава в Карибския басейн Дик Адвокаат (78 години и 260 дни) ще влезе в историята, като ще стане най-възрастният треньор, водил отбор на световното първенство.

Мануел Нойер, който застава под рамката на Германия, пък се превръща в 6-ия играч на планетата, участвал на 5 мондиала. Стражът също така е и вторият немец с подобно постижение след легендата Лотар Матеус.

Нойер се превърна и в най-възрастния германец, играл

Ето съставите на двата отбора:

ГЕРМАНИЯ: 1. Мануел Нойер - 6. Йозуа Кимих, 4. Йонатан Та, 15. Нико Шлотербек, 18. Натаниел Браун - 5. Александър Павлович, 23. Феликс Нмеча - 19. Лерой Сане, 10. Джамал Мусиала, 17. Флориан Вирц - 7. Кай Хаверц

КЮРАСАО: 1. Елой Ром - 24. Деверон Форнвил, 18. Армандо Обиспо, 23. Рихедли Базур, 5. Шерал Флоранус - 8. Ливано Коменесия, 10. Леандро Бакуна, 7. Жуниньо Бакуна, 21. Тахит Чонг - 9. Юрген Локадия, 12. Сонтже Хансен