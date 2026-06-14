Христо Стоичков отбеляза 40 г. от дебюта си в Европа

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Легендата на българския футбол и ЦСКА Христо Стоичков си припомни своя дебют с "червените" в Европа, от кой днес се навършват 40 г., със следния пост във фейсбук профила си:

"Преди 40 години изиграх първия си мач в евротурнирите! И вкарах първите си два гола! Вероятно повечето не ги помнят!

ЦСКА игра срещу "Гьотеборг" на стадион „Народна армия"! Бихме с 2:0 в турнира "Интертото", защото бяха решили да ни вадят от футбола! Започнахме от начало и стигнахме до "Барселона" през 1989 година!

Първите никога не се забравят! Тогава "Гьотеборг" дойде като полуфиналист за КЕШ, отпаднал от "Барса" след дузпи, но нашият велик вратар Йордан Филипов не им остави шанс!"

С ЦСКА Стоичков игра полуфинал срещу "Барса" в турнира за КНК през 1989-а, а 3 г. с екипа на каталунците се превърна в единствения и до момента български футболист, ставал клубен шампион на Европа.

С "Барса" Ицо е вдигал и трофея от КНК (1997).