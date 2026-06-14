България губи 0:2 от Сърбия в Бразилия

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В последния си четвърти мач от първата седмица в Лигата на нациите волейболните ни вицешампиони изгубиха драматично първия гейм срещу Сърбия в едноименната столица на Бразилия, а след това отстъпиха и във втория.

Момчетата на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджин имаха 4 геймбола в стартовата част, но в крайна сметка западната ни съседка надделя с 30:28. С позитивната енергия от това сърбите взеха и втората с 25:22.

За България следва турнир в Словения от 24 до 28 юни с двубои срещу световния шампион Италия, домакините, Канада и Украйна.

В третата седмица националите ще са в Чикаго (САЩ) за срещи с европейския първенец Полша, Китай, САЩ и олимпийския шампион Франция.