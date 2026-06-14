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Шампионът "Левски" се похвали с продадени над 7 хиляди абонаментни карти за новия сезон

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Снимка: Николай Литов

Шампионът "Левски" премина границата от 7 хиляди абонаментни карти за новия сезон, съобщават от клуба. "Сините" вече надскочиха значително постижението от миналата година, когато близо 5600 левскари си закупиха сезонни билети.

В "Левски" пишат, че новите картодържатели са 4300, а до момента подновените карти са 2700. Около 2900 картодържатели все още не са подновили сезонните билети, което могат да направят най-късно до 21 юни. Това означава, че вероятността "сините" да достигнат до 10 хиляди карти е съвсем реална.

"Вече над 7000 от вас гарантираха мястото си на стадион "Георги Аспарухов" за новия сезон, закупувайки абонаментна карта. "Левски" и феновете му отдавна са изпреварили със стотици обиколки всички у нас, но вече започваме да преподаваме уроци и на клубовете от целия Балкански полуостров", пишат от клуба.

"Приемете още веднъж нашите извинения за техническите проблеми в началото на кампанията. Правим всичко по силите си, за да подобрим услугата и занапред да не се допускат подобни сривове в системата", добавят от "Левски" и уточняват, че карти могат да бъдат закупувани и онлайн.

Снимка: Николай Литов

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