Бленджини откровен: Сърбия игра по-добре от България

Старши треньорът на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини отдаде заслуженото на тима на Сърбия след загуба с 0:3 на волейболистите ни в последния мач от първата седмица на Лигата на нациите.

В едноименната столица на Бразилия нашите с представиха под нивото от победите над Иран (3:0) и Аржентина (3:1), а съседите ни гониха люто победата.

"Днес нямахме толкова грешки, колкото срещу Белгия (в стартовия мач паднахме 1:3). Съперникът заслужаваше победата, защото игра по-добре. Ние не използвахме шансовете, които имахме в първия и третия гейм. Сърбите бяха по-добри от нас в дългите разигравания, а ние не бяхме прецизни в играта далеч от мрежата. Това бе основната разлика между двата отбора.

Сърбите посрещаха по-добре от нас, а ние направихме леки грешки на сервис. Вярвам във всички играчи, които са тук. Младите момчета трябва да натрупат нужния опит. Те опитаха да дадат каквото могат, но не бе достатъчно. Щом обаче са тук, значи работят добре и заслужават да играят мачове на такова ниво", заяви италианецът.