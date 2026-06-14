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Капитанът на България: Трябва да забравим, че мина...

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Капитанът на България: Трябва да забравим, че миналата година станахме втори в света

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Алекс Грозданов е промушил топката през блокадата на Сърбия. Снимка: VNL

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов коментира загубата 0:3 от Сърбия в Лигата на нациите.

"Със сигурност не направихме мач на нужното ниво. Имахме много грешки. Сърбите се справиха страхотно на сервис и ни държаха назад. Беше много трудно да се играе така. На висока топка успяха да играят с нашия блок. Няма какво много да кажа. Съжалявам, че не направихме три победи в този турнир. Трябва да анализираме представянето ни тук.

"Нашият начален удар също не беше на ниво. Аз имам още какво да работя върху флот сервиса. Сега трябва да забравим какво се е случило и да се концентрираме върху работата. Трябва да забравим, че миналото лято сме станали втори в света, а да мислим занапред", заяви центърът.

Алекс Грозданов е промушил топката през блокадата на Сърбия. Снимка: VNL

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