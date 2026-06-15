"Самураите" не се предават! Измъкнаха 2:2 срещу "лалетата" в 89-ата минута

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Япония измъкна 2:2 срещу Нидерландия, след като 2 пъти изоставаше в първи мач от група Е на световното.

В предградието на Далас Арлингтън през скучната в голямата си част първата част 2 пъти удари на "лалето" Дониел Мален бяха отразени от вратаря Зион Сузуки.

След като се бяха окопали здраво, в края на полувремето японците шутираха 2 пъти покрай гредите на нидерландската врата чрез Кейто Накамура и Даичи Камада.

Току преди почивката Сузуки отново хвана удар на Мален.

Капитанът на Нидерландия Върджил ван Дайк проби барикадата на "самураите" след удар с глава в 50-ата мин.

Те обаче бързо отвърнаха на удара с попадение на Кейто Накамура в 57-ата мин.

В 64-ата мин бившият съотборник на Илия Груев в английския "Лийдс" Крисенсио Съмървил направи за 2:1 "лалетата".

Опрени до стената, "самураите" се юрнаха в атаки и Даичи Камада изравни в 89-ата мин.

В другия мач от групата Швеция и Тунис ще премерят сили от 5 часа в Монтерей (Мексико).

Титулярните състави:

Нидерландия: Вербрюген - Дъмфрис, Ван Хеке, Ван Дайк, Ван де Вен - Гравенберх, Де Йонг, Райндерс - Съмървил, Мален, Гакпо.

Япония: Сузуки - Ватанабе, Танигучи, Ито - Доан, Маеда, Сано, Камада - Накамура, Кубо - Уеда.