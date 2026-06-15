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https://www.24chasa.bg/sport/article/23042463 www.24chasa.bg

Германия изпревари Бразилия по голове на световни с болезненото за нея 7:1

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Кай Хаверц вкарва 7-ия гол във вратата на Кюрасао, с който Германия излезе начело в класацията за най-много попадение на световни първенства. Снимка: Ройтерс

Победата на Германия със 7:1 над дебютанта Кюрасао доведе до размествате на върха в класацията по отбелязани попадения на световни първенства.

Бундестимът (4 титли на планетата) изпревари 5-кратния шампион, като вече има 239 гола в 113 мача, а „селесао" остана с 238 (115 мача).

Интересното е, че това стана с болезнения за Бразилия резултат 7:1. С толкова немците биха южноамериканците на тяхна земя през 2014-а в полуфиналите, а после триумфираха със световната титла.

И тогава, и срещу Кюрасао на вратата на бундестима бе Мануел Нойер.

Така той е единственият на световни с 2 победи с по 7:1

Иначе Кай Хаверц вкара решителния за изпреварването 7-и гол в първия мач от настоящия мондиал.

Кай Хаверц вкарва 7-ия гол във вратата на Кюрасао, с който Германия излезе начело в класацията за най-много попадение на световни първенства. Снимка: Ройтерс

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