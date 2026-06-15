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Братя Назарян, Новиков и Милов донесоха титлата на ЦСКА

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Едмонд Назарян се завърна тепиха след дълго отсъствие.

Мъжкият тим на ЦСКА спечели отборната титла на първенството на България по класическа борба в Бургас.

"Червените" завършиха с 6 титли и приключи на върха с 230 точки.

След дълго отсъствие с титла на тепиха се завърна Едмонд Назарян, който записа 4 победи в категория до 63 кг, а на финала тушира съотборника си от ЦСКА Божидар Лазаров.

Неговият брат Гриша Назарян стана шампион в по-горната категория до 67 кг.

Олимпийският шампион Семен Новиков (87) и Кирил Милов (97), трикратен европейски шампион, завършиха на върха в своите категории без да дадат точки на съперниците си.

Втори в отборното класиране е тимът на „Ботев-93" (Враца) със 165 т., а трети – НСА със 127 точки.

Едмонд Назарян се завърна тепиха след дълго отсъствие.

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