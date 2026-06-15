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Кот д'Ивоар и Еквадор един срещу друг след головото шоу на Германия (съставите)

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Американският хип-хоп изпълнител и музикален продуцент Джей Зи си пробива път към мястото през феновете на Кот д'Ивоар. Снимка: РОЙТЕРС

Кот д'Ивоар и Еквадор ще демонстрират дали група Е на световното първенство по футбол се очертава да е най-интересна след първия кръг.

Двата отбора излизат на стадиона във Филаделфия от 2 часа българско време.

Малко по-рано Германия разби пълния дебютант Кюрасао със 7:1 и изпревари Бразилия по голове във вечното класиране на световните първенства.

Стартовите състави:

Кот д'Ивоар: Яхия Фофана, Гела Дуе, Уилфред Синго, Емануел Агбаду, Жислен Конан, Секо Фофана, Франк Кесие, Никола Пепе, Базума Туре, Ян Диоманде, Ели Уаи.

Еквадор: Ернан Галиндес, Уилиан Пачо, Йоел Ордоньес, Пиеро Инкапие, Алан Минда, Алан Франко, Мойсес Кайседо, Педро Вите Гонсало Плата, Енер Валенсия, Йон Йебоа.

Американският хип-хоп изпълнител и музикален продуцент Джей Зи си пробива път към мястото през феновете на Кот д'Ивоар.

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