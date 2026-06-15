Жената на Куман се бори с рака от 16 години, ще дойде за финала, ако Нидерландия се класира

Всички знаят цитата на Бил Шенкли: „Някои хора смятат, че футболът е въпрос на живот и смърт. Много съм разочарована от това отношение. Уверявам ви, че е много, много по-важен."

Но в действителност има много по-важни неща в живота и футболът в някои ситуации може да бъде спасение и духовен балсам. Това се случи с Роналд Куман, за когото работата е отдушник, който му позволява да избяга от тежките мисли за здравето на жена си.

Съпругата на старши треньора на националния отбор на Холандия се бори с рака от 16 години. Бартина Куман е диагностицирана за първи път с рак на гърдата през 2010 г.

Лечението е успешно, но осем години по-късно туморът рецидивира. После идва още един. Сега болестта е станала хронична и нелечима, но реагира на потискаща терапия.

„Лекарят ме увери, че има много повече лекарства в арсенала си и че мога да живея и остарея с това", каза съпругата на Куман за състоянието си. Между другото, тя често публично повдига въпроса за заболяването си, за да помогне на жени, изправени пред подобна ситуация.

В момента двойката поддържа връзка от разстояние, като се приспособява към часовата разлика, доколкото може. Това е предизвикателство и за двамата, но може би последното им предизвикателство, свързано с футбола.

В края на май Бартина призна, че иска Роналд да завърши времето си с националния отбор: „В момента – и това е, разбира се, и защото съм болна – наистина бих искала да ходя на приятни пътувания с него."

Може би все пак ще може да пътува до Америка за световното първенство. Тя обаче е предпазлива в оценките си, тъй като живее в настоящето, и казва, че ще види в каква форма е.

Ако пътуването до другия край на света се състои, е възможна почивка от химиотерапията според нейния график на лечение.

„Ако стигнем до финала, надявам се, че ще ѝ бъде позволено да пропусне едно лечение. Това би била най-голямата мечта. И за двама ни", призна Куман.

Няма съмнение, че след като научат тази история, мнозина, ако не започнат да подкрепят холандците, със сигурност ще развият привързаност към оранжевия отбор и към Куман лично. Той и съпругата му в момента са в разгара на собствения си мач, който се надяват да спечелят.