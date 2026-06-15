Шведите мачкат Тунис и по трибуните, и на терена в Монтерей - 2:0 за половин час

Шведските фенове без съмнение надвикаха тунизийските преди и по време на мача на стадиона в Монтерей.
В интерес на истината трябва да се уточни, че скандинавците бяха в пъти повече.
Двубоят от група F, в която по-рано Нидерландия и Япония завършиха 2:2, започна в 5 часа българско време.
В 7-ата минута с дълъг пас шведите изведоха Александър Исак сам срещу вратаря. Нападателят очевидно закъсняваше за топката, но успя да смути Монтасар Талби, който само я изби към дъгата на наказателното поле. Там я посрещна друг нападател в жълто - Виктор Гьокереш, но неговият удар бе избит на голлинията от защитник в червено.
Малко след паузата за водопой двамата шведски нападатели бяха пратени в бърза контраатака, Гьокереш изведе Александър Исак сам и той с мощен шут прекара топката през р ръцете на Талби за 2:0.
С това обаче мъките на Тунис не свършиха - вторият рикошет бе посрещнат от Син Аяри, който след финт, освободил му позиция забоде топката в горния ляв за вратаря ъгъл. Формалните домакини поведоха 1:0.
Стартовите състави:
Швеция: Кристофер Нордфелд, Густав Лагербилке, Исак Хиен, Виктор Линдельоф, Александър Берндхарсон, Йеспер Калстрьом, Ясин Аяри, Габриел Гудмундсон, Бенямин Нигрен, Виктор Гьокереш, Александър Исак.
Тунис: Монтасар Талби, Омар Рекик, Мохамед Бен Хамида, Рани Кедира, Елис Скхири, Анис Слиман, Ханибал Межбри, Али Абди, Елиас Саад.