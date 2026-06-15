Toyota триумфира в 94-ото издание на „24 часа на Льо Ман"

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Победител в 94-ото издание на „24 часа на Льо Ман" през 2026 година стана екипът на Toyota Gazoo Racing с автомобил №7, управляван от Камуи Кобаяши, Майк Конуей и Ник де Врис. Японският производител триумфира след драматична битка с BMW и Cadillac и записа своята шеста обща победа в легендарното състезание.

Състезанието на пистата Circuit de la Sarthe предложи едно от най-оспорваните издания през последните години. Toyota стартира далеч назад, но благодарение на отлична стратегия, стабилно темпо и безгрешна работа в бокса успя да излезе начело в последните часове. Финалът бе изключително напрегнат, като победителите завършиха само на около 11 секунди пред BMW №20.

Второто място остана за BMW M Motorsport с екипажа Рене Раст, Робин Фрайнс и Шелдън ван дер Линде, а третото място зае другият автомобил на Toyota – №8 с Себастиен Буеми, Брендън Хартли и Рио Хиракава.

Големият губещ този път се оказа Ferrari, който преследваше четвърта поредна победа в Льо Ман, но технически проблеми и инциденти извадиха италианците от битката за върха.

Триумфът е особено емоционален за Камуи Кобаяши, който записа втората си победа в „24 часа на Льо Ман", докато за Ник де Врис това е първи успех в най-престижното състезание за издръжливост в света.