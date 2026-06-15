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https://www.24chasa.bg/sport/article/23043853 www.24chasa.bg

"Ботев" (Пд) се раздели с трио

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Талес Жозе да Силва Снимка: "Ботев" (Пд)

"Ботев" (Пловдив) се раздели по взаимно съгласие с футболистите Алекса Мараш, Таилсон и Талес да Силва, съобщиха от клуба.

Мараш изигра общо 46 мача с екипа на „канарчетата" при двата си престоя на стадион "Христо Ботев".

Таилсон записа 14 двубоя за пловдивчани, докато Талес взе участие в едва 2 срещи на „жълто-черните".

"ПФК Ботев" (Пловдив) благодари на тримата футболисти и им пожелава успех в бъдещата им професионална кариера", написаха от клуба.

Новият треньор на тима Станислав Генчев обяви на старта на лятната подготовка на отбора, че клубът ще се раздели с десетима играчи през лятната пауза, като също толкова се очаква да бъдат и новите футболисти.

До момента "Ботев" (Пловдив) се подсили с десния краен бранител Богдан Костов.

Талес Жозе да Силва Снимка: "Ботев" (Пд)

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