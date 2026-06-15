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Световните вицешампиони с една позиция надолу в ранглистата, вече са 10-и на планетата

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Алекс Николов атакува срещу Белгия. Снимка: VNL

Националният волейболен отбор на България за мъже започна участието си в първата седмица на Лигата на нациите на девето място в световната ранглиста и го завърши на десето след поражението от Сърбия в неделя вечерта.

Тимът на Джанлоренцо Бленджини, който е световен вицешампион от Филипините през миналата година, има точно 255 точки в актива си, след като загуби 11 след загубата от западната ни съседка в Бразилия, която ни изпревари в подреждането.

Българският тим дори в един момент бе на 11-а позиция, но загубата на Канада от Турция с 2:3 ни помогна да се изкачим с една позиция, тъй като канадците загубиха повече от 6 точки и имат актив от 252.63 точки.

Следващият мач на България е срещу световния шампион Италия на 24 юни от 14:00 часа във втората седмица на Лигата на нациите, която ще се проведе в словенската столица Любляна. Другите ни съперници ще бъдат домакините от Словения, Канада и Украйна

Алекс Николов атакува срещу Белгия. Снимка: VNL

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