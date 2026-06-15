Традицията продължава - феновете на Япония отново почистиха след себе си

В света има безброй традиции, и е хубаво те да се спазват и да се продължават. Както и преди 8 г., и преди 4 г., феновете на Япония отново показаха, че са за пример.

След края на зрелищното 2:2 с Нидерландия в откриващ мач от група F на световното първенство, привържениците на азиатците в Далас почистиха след себе си.

Това е редовно срещано явление на големи първенства за японците.

След като футболисти на азиатската страна се поклониха пред запалянковците след мача в знак на благодарност за подкрепата, хората по трибуните се захванаха с "мръсната работа". Японските фенове носеха чували на стадиона и събраха в тях всички боклуци, които са по земята и седалките в секторите, където са разположени.