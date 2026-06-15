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Григор Димитров 169-и в света, рекордно класиране за Александър Василев

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Григор Димитров

Звездата ни в тениса Григор Димитров се изкачи с една позиция в световна ранглиста по тенис.

Българинът, който не е участвал в турнири от края на май, остана с актив от 345 точки, но вече е 169-и в класацията.

35-годишният хасковец през тази седмица започва сезина си на трева на "Чалънджър" в Дъблин.

Вицешампионът от откритото първенство на САЩ при юношите Александър Василев прогресира с 45 места до рекордното в кариерата си 606-о с 60 точки. 19-годишният Василев в предишната седмица достигна до втория кръг на състезание от сериите "Чалънджър" в Италия.

Начело в ранглистата остава италианецът Яник Синер с 13 500 точки. Втори с 9960 точки е испанецът Карлос Алкарас, а шампионът от "Ролан Гарос" Александър Зверев (Германия) е трети със 7190 точки.

Григор Димитров

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