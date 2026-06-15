Йордан Донев с титлата "Безспорен шампион" на Витоша Home Mountain Enduro

Колоездачи от цялата страна се включиха в 12-ото издание на надпреварата

Йордан Донев заслужи титлата „безспорен шампион" в категория Men Elite в 12-ото поредно издание на едно от най-трудните и интересни състезания по планинско колоездене в България и региона – Витоша Home Mountain Enduro. Надпреварата в „Домашната" за софиянци планина бе част от календара на "София – европейска столица на спорта" и Българска федерация колоездене и отново изпита уменията на някои от най-добрите състезатели в дисциплината.

Тази година организаторите заложиха на максимално интензивен и стегнат формат с 4 технични състезателни отсечки в района на Голи връх, Алеко и лифт Витошко лале 1. Маршрутът на състезанието предложи сложна комбинация от стръмни секции, корени и камъни, която постави на изпитание физическата подготовка и техническите умения на колоездачите. Надпреварата бе белязана от невероятното представяне на младите атлети, които сериозно разклатиха статуквото и се наредиха сред най-бързите в генералното класиране.

Безспорен шампион в категория Men Elite стана Йордан Донев (Свободно измерение) с най-доброто общо време от всички 4 етапа - 14:26,20 мин. Веднага след него, с второ време в генералното класиране сред всички участници, се нареди младата надежда на клуб Riders United - Камен Христов, който демонстрира невероятна скорост и хъс и заслужено грабна златото в категория Junior U21 с време 14:35,00 мин., оставайки само на броени секунди от абсолютния победител. При подрастващите (Junior U17), съотборникът му Александър Гърдевски демонстрира увереност и взе убедителна победа с време 17:04,20 мин.

В останалите категории призовете завоюваха доказани имена: при ветераните най-бърз бе Георги Петров (VIVO) с 16:05,80 мин., а при дамите шампионка стана Венета Захариева (Riders United). В атрактивната eMTB категория впечатли Денис Ботев (MSM Team). Победителите в отделните категории получиха от награди от партньорите на събитието от „Витоша ски", Red Bull, магазини „Байк Център", Керхер България, Maxxis, Doppelherz и други.

Въпреки техничния и тежък терен, събитието премина без сериозни инциденти и с много усмивки и настроение.

Междувременно сезонът на Витоша вече тече с пълна сила и всеки уикенд за туристи и колоездачи работят лифтове Витошко лале 1 и 2. Планината обаче се подготвя за още по-мащабно предизвикателство – домакинството на Европейския шампионат по спускане, който ще се проведе от 14 до 16 август.