Англия избра уединението, Испания - практичността, а Франция - лукса

Често забравяме колко много детайли влияят на представянето на футболиста. Някои го отдават на психологията и мотивацията. Други търсят отговори единствено в тактиката. Но на голям турнир външни фактори също играят роля - полети, климат, възстановяване, логистика и дори къде отборът отсяда между мачовете.

Това ще бъде особено забележимо на световното първенство през 2026 г. Турнирът се провежда в три държави, което изисква от отборите да пътуват много, което прави познатата рутина още по-важна. Следователно хотелът за отбора е повече от просто място за спане. Това е мястото, където те се хранят, възстановяват, анализират противниците, прекарват свободното си време и се опитват да се изолират от външния шум.

48 отбора играят на световното първенство. От тях 39 са разположени в Съединените щати, 7 в Мексико и 2 в Канада. Няма единна официална система за звездна оценка за всички тези хотели, затова сме ги разделили на шест групи. Също така оставяме оценка от 1 до 10, където 10 е най-високото ниво на лукс, 9 е луксозен хотел, 7 е солиден висок клас, а 5-6 е добър, пълноценен хотел без елитен статус.

Цените в текста не са сумите, платени от федерациите. Те са посочени в сайтовете на хотелите, изчислена в евро.

Луксозните

Отбори: Португалия, Франция, Швейцария, Австрия, Уругвай, Саудитска Арабия, Ирак, Йордания, Кот д'Ивоар

Най-поразителният пример е Португалия. Отборът е отседнал във Four Seasons Resort Palm Beach във Флорида. Този крайбрежен курорт предлага уединена атмосфера и всички отличителни белези на луксозна почивка. Според Travel Weekly стандартните стаи там струват приблизително от 477 до 752 евро на вечер, докато цените на апартаментите варират от 1153 до 2057 евро.

Франция предлага различен вид лукс. Отборът е отседнал в хотел Four Seasons Boston. Това не е плажен курорт, а луксозен градски хотел в един от най-скъпите градове в САЩ. Стандартните стаи там струват приблизително от 737 до 967 евро, докато цените на апартаментите варират от 1228 до 4150 евро на вечер. Това е един от най-скъпите варианти в цялата извадка.

Швейцария и Австрия също избраха хотели от висок клас. Швейцарците отседнаха във Fairmont Grand Del Mar в Сан Диего. Това не е просто хотел, а цялостна релаксираща среда. Цените варират от приблизително 518 до 1883 евро на вечер.

Австрийците отседнаха в The Ritz-Carlton Bacara в района на Санта Барбара, точно на Тихия океан. Този плажен курорт разполага със спа център, басейн и тенис кортове. Цените варират от 443 до 628 евро.

Има и по-малко очевидни представители на тази група. Йордания например избра The Nines, хотел от Luxury Collection в Портланд. Той е с приблизително 5-звездно качество, с 331 стаи и цени, вариращи от 326 до 2185 евро. За отбор, представляващ страна, която далеч не е най-престижната във футбола, това е много луксозен вариант.

Ирак също е необичаен случай. Отборът ще отседне в The Greenbrier в Западна Вирджиния, огромен исторически курорт със 710 стаи. Travel Weekly не предлага ценови диапазон, но по отношение на класа и мащаб това е един от най-престижните хотели в турнира.

С отлични условия за възстановяване

Отбори: Австралия, Белгия, Кабо Верде, Канада, Норвегия, Швеция, Египет, Нова Зеландия, Южна Корея, Тунис, Колумбия

Тази група включва отбори, които са избрали хотели с отлични условия за възстановяване.

Един от най-показателните примери е Белгия. Отборът е отседнал в Hyatt Regency Lake Washington в Рентън, близо до Сиатъл. Този хотел е разположен край водата, близо до езеро, плажна зона, закрит басейн, спа център, фитнес зала, джакузи и пешеходни пътеки. Според Travel Weekly този хотел е оценен с 8 от 10, което означава, че е с много високо качество. Цените варират от приблизително 353 до 1642 евро на вечер.

Австралия е избрала подобен вариант. Claremont Resort & Club в района на Бъркли е курортен хотел, разположен на 22 акра в хълмовете близо до Окланд. Той разполага със спа център, клубни съоръжения, гледка към залива на Сан Франциско и усещане за селско спокойствие, въпреки че отборът остава близо до големия град. По скала за лукс хотелът е получил оценка 8 от 10, с 276 стаи и цени, вариращи от приблизително 275 до 999 евро.

Канада, въпреки че е домакин на турнира, също не прибягна до показен лукс. Westin Bayshore във Ванкувър е голям хотел на водата, близо до парк Стенли. Основното му предимство е местоположението: пристанище, пешеходни пътеки, басейни, спа център, фитнес зала и курортно усещане в града. Според Travel Weekly той е получил оценка 7 от 10, с 499 стаи, а цените варират от 320 до 611 евро.

Интересното е, че Кабо Верде е в тази група. Националният отбор от малка държава получи много приличен хотел, Grand Hyatt Tampa Bay: 443 стаи, оценка 8 от 10, с цени, вариращи от приблизително 155 до 431 евро. Големият хотел е с изглед към залива, заобиколен е от естествена природа и предлага обширни открити пространства.

Египет избра необичаен вариант: Northern Quest Resort & Casino в щата Вашингтон. Това не е просто хотел, а курортен и развлекателен комплекс. Той разполага с казино, спа център, фитнес зала, закрит и открит басейн и голф игрище наблизо.

Единственият въпрос е какъв достъп ще имат играчите до развлекателните съоръжения.

Бутикови и исторически

Отбори: Англия, Германия, Аржентина, Нидерландия, Хърватия, Алжир

Тази група е за тези, които търсят уединение, атмосфера и усещането, че отборът не живее сред обичайния туристически поток, а в отделно пространство.

Англия избра The Inn at Meadowbrook в Prairie Village, близо до Канзас Сити. Това е малък бутиков хотел само с 54 стаи. Според Travel Weekly стандартна стая там струва приблизително 206-258 евро, докато апартаментите са приблизително по 345-1727 евро на вечер. Англия е резервирала целия хотел, а кафенето, ресторантът и прилежащите зони ще бъдат затворени за обществеността по време на престоя на отбора.

В сила са ограничения за паркиране, тротоари и полети с дронове. С други думи, това не е просто хотел, а затворен комплекс за целия национален отбор. Изглежда, че англичаните са дали приоритет на неприкосновеността на личния живот.

Германия е следвала подобен път, но с различен дух. Graylyn Estate в Уинстън-Сейлъм е историческо имение с 85 стаи. Travel Weekly го оценява със 7 от 10, като цените варират от приблизително 346 до 1555 евро. Това не е плажен курорт или градски лукс. Вместо това той предлага спокойствие, уединение и усещане за отделен свят. Този вид място е подходящо за концентрация.

Аржентинците избраха място, пропито с история. Действащите световни шампиони са отседнали в Savoy Kansas City, забележителна сграда в историята на града.

Нидерландия е предприела подобен подход - отборът ще отседне в хотел Kansas City, исторически хотел в сграда от 1922 г. с дървена ламперия и витражи.

Без излишни екстри

Отбори: Испания, Чехия, ДР Конго, Еквадор, Гана, Хаити, САЩ, Узбекистан, Кюрасао, Парагвай, Шотландия

Тази група включва отбори, отседнали в прилични, но сравнително стандартни хотели. Това обикновено са верижни хотели без излишен лукс или лъскави екстри. Те предлагат прилични стаи, фитнес зала, басейн, конферентни зали и обичайното ниво на обслужване.

Просто няма усещането, че отборът е отседнал в курорт или рай за милиардери.

Изненадващо е да видим Испания, един от фаворитите на турнира, в тази група. Испанците са отседнали в Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown в Тенеси. Това не е луксозен курорт, а хотел тип апарт. Това е разумен вариант, тъй като хотелът е на по-малко от десет минути от тренировъчния център в Baylor School. Цените започват от 131 евро на вечер.

Хаити е обратната история. Човек може да очаква този отбор да има един от най-скромните варианти за турнира, но хотелът им далеч не е лош. Конгресният център Sheraton Atlantic City в Ню Джърси е голям хотел с 502 стаи. Стандартните стаи варират приблизително от 111 до 431 евро, докато апартаментите са от 224 до 1296 евро.

Узбекистан също получи солиден вариант от верига. JW Marriott Atlanta Buckhead е добър хотел в луксозен район на Атланта. Travel Weekly го класира на 8 от 10, с 371 стаи и цени, вариращи приблизително от 196 до 269 евро. Това не е курорт или историческо имение, а семпъл, висококачествен градски хотел с много стаи, добре развита бизнес инфраструктура, удобно местоположение и разпознаваема международна марка.

Чехия избра Sheraton Fort Worth Downtown. Това е голям бизнес хотел с 403 стаи в центъра на Форт Уърт, Тексас. Travel Weekly му дава оценка 7 от 10 с цени от приблизително 150 до 251 евро. Той не предлага нито лукс, нито уединение.

Скромни и

практични

Отбори: Бразилия, Турция, Мароко, Катар, Сенегал, Иран, Южна Африка, Панама

Това все още са комфортни хотели, често с фитнес център, басейн и адекватна инфраструктура. Но всички те са по-нискокачествени от предишните групи. Тук практичността е по-важна от лукса.

Един от фаворитите на турнира - Бразилия, ще бъде настанен в Ridge в Баскинг Ридж, Ню Джърси, който е съвсем различен свят в сравнение с хотелите на Франция и Португалия. Извън пиковия сезон стаи там могат да бъдат намерени от около 100 евро на вечер.

Мароко също изненада. Полуфиналистът от световното първенство през 2022 г. отседна в хотел Somerset Hills в Уорън, Ню Джърси. Това е хотел с 4 от 10, което означава, че е приличен вариант без луксозен статут. Референтният диапазон е приблизително от 111 до 431 евро на вечер.

Катар, богата страна с огромни ресурси, избра Courtyard by Marriott Santa Barbara Goleta в Калифорния. Той също получи оценка 4 от 10 за качество, като цените варират приблизително от 250 до 336 евро. Не изглежда евтино, но местоположението е важно - самият район на Санта Барбара вече е скъп.

Иран е различна история. Поради политическата ситуация отборът се сблъска с визови и логистични проблеми. Националният отбор в крайна сметка премести настаняването си от Аризона в Тихуана, Мексико. Удобно е географски, тъй като е близо до границата със САЩ, летище и лесен достъп до мачове в Лос Анджелис и Сиатъл. Всичко това е заради визите, които дават право само на 24 часа престой в САЩ.

Специални случаи

Отбори: Мексико, Босна и Херцеговина, Япония

Тази група включва отбори, които не се вписват в нито една от горните категории поради уникалните си условия за настаняване.

Например Мексико ще живее и тренира в Centro de Alto Rendimiento в Мексико Сити. Това е национален тренировъчен център, а не типичен туристически хотел.

Босна и Херцеговина са подобен случай. Отборът е базиран в RSL Training Academy Residence в Санди, Юта. Това също не е класически хотелски вариант, а по-скоро настаняване във футболна академия.

Япония е различна история. Известно е, че отборът ще тренира в тренировъчния център на Nashville SC в Антиохия, близо до Нашвил. Конкретното местоположение на настаняването на азиатския отбор обаче не е публично оповестено. Японците бяха принудени да сменят и тренировъчната си база, след като тази на мексиканския “Тигрес” не им хареса. Те взеха тази на “Монтерей” от Тунис, а след това японците се прибраха в Нашвил.