Съдиите заработват добре на световното

На 23-ото световно съдиите ще получат сериозни финансови възнаграждения. Всеки главен рефер взима твърди 100 000 долара само за участието си, като към тях се добавят по 3000 долара за мач в групите и по 10 000 долара за среща от елиминациите. По традиция съдията на финала ръководи общо 4 мача в турнира, което ще му донесе общо 126 000 долара.

Страничните съдии ще получат 25 000 долара за груповата фаза, а в елиминациите сумата им се удвоява. При ВАР съдиите хонорарът е 3000 долара в групите и 5000 долара в елиминациите. Четвъртите (резервните) арбитри ще взимат съответно по 2500 долара за мач в групите и по 5000 долара в следващите фази.

Общо за мондиала са ангажирани 52-ма главни, 88 помощници и 30 ВАР съдии.