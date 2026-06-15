Англия спечели за 6-и път световната купа по дартс

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Англия спечели рекордната си 6-а световна купа по дартс за нации, провела се във Франкфурт (Гер). На финала настоящият световен шампион Люк Литлър и Люк Хъмфрис победиха Нидерландия (Майкъл ван Гервен и Хиан ван Веен) с 10:5 лега.

Англичаните доминираха със среден резултат от 104,77 точки срещу 98,30 за съперниците си, като ключов беше моментът, в който направиха серия от пет поредни лега за 6:2.

За Литлър това е първа световна купа в кариерата, докато за Хъмфрис е втори трофей след този през 2024 г. (тогава с Майкъл Смит).

По пътя към финала Англия елиминира Испания (8:5), Уелс (8:7) и Шотландия (8:3). Нидерландия стигна до срещата за титлата след победи над Швеция (8:6), Германия (8:4) и миналогодишния шампион Северна Ирландия (8:2).