Тръмп изкарва един сезон в сокъра, заобиколен от латиноси

В началото на 60-те години на миналия век само шепа фенове в САЩ познават футбола - или по-точно европейския спорт с това име, който те наричат сокър. Пеле, Франц Бекенбауер и Джордж Бест все още са на около 15 години от това да играят в американски клубове, а пълноценна професионална лига дори не съществува.

Шест десетилетия по-късно Доналд Тръмп е наричан “първият футболен президент” в пресата. Това до голяма степен се дължи на факта, че САЩ са съвместни домакини на световното първенство с Канада и Мексико. Държавният глава обаче има и своя собствена футболна история: по време на следването си в началото на 60-те години той прекарва цял сезон във футболния отбор на военната академия, където е приет .

“Трябваше да бъда професионален бейзболист”, пише Тръмп в книгата на Брайън Килмийд “Игрите са важни”, в която известни хора разказват за ролята на спорта в живота им. “В Нюйоркската военна академия бях капитан на бейзболния отбор. Работех усилено, както всички останали, но имах талант”, обяснява бъдещият президент.

През 1963 г. училищният алманах обявява Доналд за Спортист на годината. Младият мъж е поласкан от допълнителното внимание, тъй като е смятан за женкар в академията. Сержант по снабдяването, Тръмп е доволен да види името си напечатано. По-късно си спомня: “Това беше първият път, когато се появих във вестниците”.

Тръмп играе бейзбол три години, а също така прекарва един сезон, играейки американски и европейски футбол. Футболната му кариера започва през сезон 1963-1964, когато отборът на академията играе в училищната лига на окръг Дъчис. Тръмп е на 17 години по оново време.

Единственият сезон на бъдещия президент на САЩ във футбола (европейския) не е толкова успешен, въпреки че някои от съотборниците му твърдят друго. Например Питър Тиктин, който е играл с Тръмп по онова време, казва пред “Гардиън”, че отборът е спечелил 11 мача и не е претърпял загуби. Архивни данни, запазени в библиотеките на Ню Йорк, обаче показват, че тимът печели само три от 11 мача през този сезон.

По онова време нюйоркската академия е популярна сред богати семейства на офицери или дипломати от латиноамерикански страни. Следователно Тръмп изглежда като аутсайдер и е един от малкото играчи със светла коса.

Атаката се състои от колумбийци, халфовете са мексиканци, а в защита играят аржентинец и перуанец. Бившият съотборник на Тръмп, Алфред Харисън, се шегува: “Ако не се научиш да говориш испански, няма да получиш топката”.

Според Харисън Тръмп е играл като дефанзивен халф, въпреки че някои източници го посочват като защитник. Той също така твърди, че Доналд е бил капитан на отбора и е повтарял същата фраза преди всеки мач: “Победата не е всичко; тя е единственото нещо, което има значение”.

Въпреки това дори и тук някои от спомените пораждат съмнения. Според други сведения капитан на отбора е опитният мексикански футболист Хавиер Анхел Сустаета, който вече е в четвъртия си сезон в академията.

Тед Ливайн, кетчърът на бейзболните отбори, също хвали атлетичните способности на Тръмп: “Можеше ли да играе бейзбол? Можеше ли да играе футбол? Можеше да прави всичко, което си поиска. Беше физически и психически надарен”.

Пол Къртин, син на тогавашния треньор на отбора, си спомня, че баща му е смятал Тръмп за добър спортист, който стриктно е изпълнявал ролята си на терена и бързо се е учил на нови неща.

Оценките за Тръмп като футболист остават противоречиви. Някои го описват като побойник и самоуверен играч, докато други го виждат като изключително универсален спортист.

След като завършва военната академия, Тръмп се записва в университета “Фордъм”. Спортът остава част от живота му, но без футбол. Той играе за кратко за университетския отбор по американски футбол, но напуска след контузия на глезена, а също така играе тенис. Самият президент на САЩ рядко си спомня за футболното си минало и никога не е говорил за себе си като за голям футболен талант за разлика от бейзболните си истории.

Един от редките случаи е през 1991 г. в предаването “Сейнт и Грийвзи” по ITV. Бизнесменът присъства на жребия за четвъртфиналите за купата на Английската лига и отговаря на няколко въпроса за футбола.

“Това е страхотна игра. Обичам футбола. Всъщност го играх в гимназията!”, отбелязва Тръмп.

Като президент на САЩ, Тръмп многократно се озовава в центъра на футболните новини, включително и на противоречиви такива.

Например през 2019 г. избухва голям конфликт между политика и звездата на женския национален отбор Меган Рапино. След победата на осминафиналите над Испания на световното за жени спортистката заяви, че “няма да отиде в ш***ния Бял дом”, ако националките спечелят турнира.

Тръмп, когото Рапино нарича сексист, расист, женомразец и тесногръд човек още преди световното първенство, отговаря, че Меган “трябва да спечели, преди да може да говори”. Американките триумфално завършиха турнира с победа над Холандия на финала, но традиционният президентски прием за шампионите не се състоя.

По време на събитията около световното първенство той доразвива идеите си: “Ако погледнете всичко, което се случи с футбола в Съединените щати – или както го наричаме, сокър, вероятно трябва да измислим различно име за НФЛ (водещата американска футболна лига в страната – бел. ред.)”.

Тръмп също така нарича Пеле най-великия футболист в историята, спомня си как е посещавал мачове на “Ню Йорк Космос” с участието на бразилеца и по-късно публично изразява предпочитанията си към Лионел Меси. Той също така публикува генерирано от изкуствен интелект видео в социалните мрежи, в което играе футбол с Кристиано Роналдо на моравата пред Белия дом.

Опитите на Тръмп да навлезе във футболния бизнес са неуспешни. През 2012 г. той е свързван с евентуална покупка на “Глазгоу Рейнджърс”, но сделката се проваля. Няколко години по-късно се появяват съобщения за интерес към колумбийския клуб “Атлетико Насионал”, но там нищо не става.

Но световното първенство, което върви в момента, вероятно ще предложи още няколко истории, свързани с футбола и американския президент.