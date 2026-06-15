Христо Крушарски: Можех да взема 8 млн. за "Локо" (Пд) и да сгъна чадъра

Собственикът на "Локомотив" (Пловдив) Христо Крушарски се опитва да намери солидна подкрепа за финансирането и управлението на клуба, но не на всяка цена.

"За голямо съжаление засега се оказва, че единственият, който трябва да дава пари за клуба, съм аз. Поканил съм цял Пловдив, но няма кой да дойде. Отказах едни милиони, но видях, че в тях има нещо нечисто. Можех да взема 8 милиона, да сгъна чадъра и да си тръгна, но видях, че в тези думи има нещо нечисто", заяви Крушарски.

След това решение той поканил ръководството на Sesame да влезе в управлението на клуба, но от компанията преценили, че за начало е по-добре да станат генерален спонсор, а след това да преценят за евентуална следваща стъпка. Това разкри самият Крушарски.

"При нас нещата започнаха малко на приятелска основа и се превърнаха в бизнес отношения. Малко ще открехна вратата, защото е интересно. В началото започнахме да говорим за партньорство - участие в управлението на клуба, но колегите решиха да влязат в "часа на класния". Отдавна търся човек, който да помага. Футболът носи и позитиви, и негативи. За мен повече са негативите. Мисля, че до два-три месеца те ще се убедят, че трябва да влязат, а не аз да ги моля", заяви в свой стил босът на "Локо" (Пд).

Клубът и компанията подписаха договор за 3 години. А представянето беше в София по молба на самия Крушарски, тъй като бил в болница до обявяването.

"Благодарни сме, че имаме възможност да си партнираме с клуб като "Локомотив". Това е клуб с големи традиции и голяма фенска маса. Партньорството ще бъде ползотворно и за двете страни. Продължаваме да следваме социалната си политика за подпомагане на спорта в България. Поздравления за Христо и за хората като него, които дават пари в българския футбол. Чухте, че не е лесно. Сигурен съм, че партньорството ще бъде успешно и за двете страни. С човек като Христо се работи изключително лесно. Да, в началото разговорът беше за участието на компанията в управлението на клуба. Въпросът е отворен, ще видим дали в крайна сметка няма да надградим партньорството. Пожелавам успех на "Локомотив" през новия сезон, пожелавам силен сезон и участие в Европа догодина", заяви изпълнителният директор на Sesame Лъчезар Петров.

Христо Крушарски и Лъчезар Петров

Френски инвеститори имат интерес към собствеността на "Локомотив" (Пловдив) и се извършва одит. "Казах на французите, че ако се забавят още малко, когато станем шампиони, цената на клуба ще стане друга", заяви с усмивка доволният от новия договор Крушарски.

"От 11 г. съм в "Локомотив" и доказах, че спирачки няма. Имаше само едни две години, в които се бях дръпнал малко, но наваксах сега. Ще объркаме българското първенство пак. Като нови попълнения при нас нещата са ясни и гласни. Ние нямаме спортни директори, изпълнителни директори - всичко се движи от треньора. Той си прави селекцията, той си избира екипа, с мен се договарят само параметрите. Недевски поема школата, два терена съм изградил лично аз, колкото и да се говори, че нищо не правя. Е, направил съм нещо за Локомотив с моите възможности. Държим на българското и родното. Комисионерите отвън идват за пари. Много футболисти казват, че са професионалисти и сме длъжни да им даваме пари, защото са професионалисти. Не, аз не искам да идва някой, който само иска пари. "Локомотив" трябва да направи крачка напред", каза още Христо Крушарски.

"Тази година ще объркаме сметките на "Лудогорец", "Левски", ЦСКА. Имаме треньор-психолог, той обедини екипа, направи от нищо нещо", закани се собственикът на "Локо" (Пд).