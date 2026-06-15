ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 18 юни се променя движението в два участъка на ...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23046002 www.24chasa.bg

ЦСКА за терена: "Армията" става най-доброто място за футбол на Балканите (Видео)

1212
Снимка: Георги Палейков

От ЦСКА обявиха, че е започнало инсталирането на изкуствени влакна по цялото покритие на терена на стадион "Българска армия".

"Най-доброто място за футбол на Балканите! „Българска армия" ще разполага с терен според най-добрите образци в световен мащаб. Ирландската компания SIS Pitches, световен лидер в изграждането на висококачествени футболни терени, приложи изключителните си технологични решения за подготовката на тревното покритие на нашия дом.

В последните часове специални машини започнаха да „пришиват" снопчета с изкуствени влакна по цялото покритие на терена на „Армията", които ще гарантират изключителната устойчивост и качество на игрището. Работата ще продължи денонощно до покриването на целия терен.

Благодарение на хибридната комбинация между естествена трева и изкуствено покритие, „Армията" ще разполага с терен, отговарящ на най-високите международни стандарти, които покриват изискванията за най-големите футболни форуми!", гласи анонсът на "червените".

Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)