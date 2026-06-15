ЦСКА за терена: "Армията" става най-доброто място за футбол на Балканите (Видео)

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От ЦСКА обявиха, че е започнало инсталирането на изкуствени влакна по цялото покритие на терена на стадион "Българска армия".

"Най-доброто място за футбол на Балканите! „Българска армия" ще разполага с терен според най-добрите образци в световен мащаб. Ирландската компания SIS Pitches, световен лидер в изграждането на висококачествени футболни терени, приложи изключителните си технологични решения за подготовката на тревното покритие на нашия дом.

В последните часове специални машини започнаха да „пришиват" снопчета с изкуствени влакна по цялото покритие на терена на „Армията", които ще гарантират изключителната устойчивост и качество на игрището. Работата ще продължи денонощно до покриването на целия терен.

Благодарение на хибридната комбинация между естествена трева и изкуствено покритие, „Армията" ще разполага с терен, отговарящ на най-високите международни стандарти, които покриват изискванията за най-големите футболни форуми!", гласи анонсът на "червените".